Nomination à la BNB: le Conseil de régence défie le gouvernement

Ecolo a réagi vertement auprès de nos confrères de l’agence Belga, « regrettant que le Conseil de régence de la Banque nationale s’inscrive dans une dynamique conservatrice qui privilégie l’entre-soi à l’ouverture et au renouveau. »

En proposant de renouveler son mandat, le Conseil de régence, nous dit-on, a souhaité souligner la qualité du travail accompli, depuis plus de vingt ans, par Jean Hilgers.

Jean Hilgers, qui fut chef de cabinet des ministres des Finances Philippe Maystadt et Jean-Jacques Viseur dans les années nonante, est directeur à la Banque depuis 1999, où il est chargé de la supervision (macroprudentielle) des secteurs bancaire et des assurances.

Mais voilà : ce mercredi, le Conseil de régence de la BNB – qui regroupe, outre le comité de direction, quatorze régents, dont deux régents choisis sur proposition des syndicats, trois, sur proposition des organisations patronales, et neuf choisis par le ministre des Finances – a proposé de renouveler le mandat de Jean Hilgers pour six ans. L’information a été révélée par De Tijd.

Le mandat de ce dernier arrivant à échéance au 1er mars prochain, le gouvernement fédéral s’était entendu l’an passé pour réserver le poste à un candidat ou une candidate présenté(e) par Ecolo. Les verts avaient choisi Géraldine Thiry, professeur d’économie à l’Ichec Brussels Management School et à l’UCLouvain, et membre du Conseil de régence de la BNB depuis mai 2021.

La Banque nationale de Belgique est dirigée par un gouverneur et cinq directeurs, chacun portant une étiquette politique. Ainsi, le gouverneur Pierre Wunsch est étiqueté MR, tandis que Steven Vanackere, qui est également vice-gouverneur, porte les couleurs du CD&V ; Tom Dechaene, de la N-VA ; Tim Hermans, de l’Open VLD ; Vincent Magnée, du PS ; et Jean Hilgers, des Engagés (ex-CDH).

« Il est plus que temps que la Banque Nationale intègre les enjeux de la transition comme étant centraux et se féminise, notamment lorsqu’il s’agit de renouveler un poste de direction dès lors bien entendu que les compétences requises sont démontrées par la /les candidates en lice, ce qui est manifestement le cas ici », plaident les Verts, qui défendront bec et ongles leur candidate.