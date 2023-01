Voyages des députés européens: les oublis de la présidente Roberta Metsola

Au Parlement européen, les députés doivent signaler toute « participation à une manifestation organisée par des tiers », pour autant que tout ou partie des frais de voyage, d’hébergement et de séjour ont été pris en charge par ce tiers. C’est le règlement. Cette déclaration doit être faite « au plus tard le dernier jour du mois suivant le dernier jour » du voyage. Ce qui laisse un délai maximal compris entre un et deux mois pour remplir le formulaire administratif. Depuis le début de l’année, plusieurs eurodéputés ont pourtant fait parvenir à l’administration parlementaire des déclarations avec un certain retard. Voire un retard certain. Comme s’il était l’heure de rectifier les oublis du passé.