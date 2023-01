Podcast – Un député veut réformer le système électoral pour mettre fin au vote communautaire

Julien Uyttendaele, député bruxellois socialiste, va déposer vendredi une proposition d’ordonnance. Un projet qui pourrait complètement bouleverser notre système électoral. D’après lui, le principe des voix de préférence provoque des inégalités entre les électeurs. Il veut donc réduire leur poids. En sous-texte, on peut y voir une attaque contre le vote communautaire. Pour comprendre ce qu’il y a dans ce texte et ce qu’on entend par vote communautaire, on a réuni Maxime Biermé, du service politique, et Fanny Declercq, du service forum.

