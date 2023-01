«Soyez prudents»: des averses hivernales attendues, voici les prévisions météo

Selon les dernières prévisions de l’IRM, notre pays sera traversé par des averses hivernales à partir du nord-ouest cette nuit et jeudi matin. Il est aussi annoncé que l’activité de ces averses sera la plus marquée sur le nord-ouest et le nord du territoire.

Résultat : les averses les plus intenses pourraient donner lieu à une couche de neige au sol dans les régions de basse altitude, et donc aussi sur les provinces du Brabant (wallon et flamand) et d’Anvers, indique l’IRM.

A cet égard, l’Agence flamande « Wegen en Verkeer » a notamment mis en garde sur « les éventuels endroits glissants avec des températures descendant en dessous de zéro ».

Les régions du sud-ouest du pays pourront cependant profiter d’un temps généralement sec. Sur le relief de l’Ardenne (province de Liège), il s’agira d’averses de neige ; ces dernières atteindront les hauteurs en fin de nuit. L’IMR prévoit les épaisseurs de neige suivantes :

- Brabant (wallon et flamand) : 1-2 cm ;

- Limbourg et Anvers : 1-5 cm ;