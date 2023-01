Carrefour: voici les 100 produits dont le prix est bloqué pendant 100 jours

Carrefour avait déjà mis en place une promotion similaire entre septembre et décembre de l’année dernière.

Carrefour lance une nouvelle action à partir de ce mercredi où les prix de 100 produits de marque distributeur seront bloqués pendant 100 jours. La promotion est valable jusqu’au 23 avril et vise à « permettre aux clients de poursuivre leurs activités quotidiennes sans restrictions », indique Carrefour dans un communiqué.

Carrefour avait déjà mis en place une promotion similaire entre septembre et décembre de l’année dernière. Certains produits réapparaissent dans la liste, mais d’autres sont nouveaux. Sont concernés des fruits et légumes, mais aussi le pain et les produits de soins personnels.