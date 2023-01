De retour en Belgique, Hugo Siquet avoue qu’il aurait pu signer à Anderlecht: «C’était impossible d’aller là-bas vu mon passé au Standard»

Transféré au Cercle Bruges il y a quelques jours en provenance de Fribourg, Hugo Siquet était titulaire ce mercredi, lors du partage contre l’Union.

Interrogé après la rencontre, l’ancien joueur du Standard a admis qu’il avait reçu plusieurs offres avant d’opter pour le Cercle… dont celle d’Anderlecht ! « J’avais des propositions aux Pays-Bas, en France et en Belgique. Il y avait Saint-Trond mais aussi Anderlecht », avoue-t-il. « Pour moi, c’était impossible d’aller là-bas vu mon passé au Standard. En Espagne, il y avait aussi l’Espanyol mais c’était important pour moi de venir dans un championnat où les gens me connaissaient et où j’étais presque certain d’avoir du temps de jeu. J’ai travaillé pour trouver la meilleure option et je me sens bien ici au Cercle Bruges. »