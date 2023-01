La finale de la Coupe du monde n’a pas été boycottée: près d’un milliard et demi de téléspectateurs ont vu le triomphe de l’Argentine

Selon les chiffres dévoilés mercredi par la FIFA, près d’un milliard et demi de téléspectateurs dans le monde ont regardé la finale du Mondial remportée par l’Argentine 4-2 aux tirs au but face à la France après que les deux équipes étaient toujours à égalité 2-2 au terme des 90 minutes réglementaires et 3-3 après la prolongation.

Près d’un milliard et demi de téléspectateurs étaient devant leurs écrans, soit 380 millions de plus que pour la finale de la Coupe du monde 2018 entre la France et la Croatie. En 2014 pour la finale entre l’Allemagne et l’Argentine, ils étaient un peu plus d’un milliard. En Belgique, un peu plus de 2 millions de téléspectateurs ont regardé le radiodiffuseur public à l’heure de pointe. Jamais autant de personnes n’ont regardé le dénouement d’une Coupe du monde en même temps.