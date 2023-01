Agression armée gare du Midi: la victime a 17 ans

De nombreux témoins, à cette heure de pointe, avaient décrit un homme criant puis s’attaquant à un autre, le touchant au visage après avoir sorti un grand couteau de boucher. Un témoin et des agents de sécurité seraient intervenus pour l’immobiliser avant l’intervention rapide de la police des chemins de fer.

Le substitut Martin François, porte-parole du parquet de Bruxelles, a précisé que la personne agressée au couteau est âgée de 17 ans. Celui qui s’est attaqué à lui, et qui a été filmé par les caméras de surveillance et des badauds, a 18 ans « et les faits semblent s’inscrire dans le cadre d’un différend antérieur entre les deux parties ». La victime a été blessée suite à ces faits, « sans toutefois que ses jours soient considérés comme étant en danger. » Un juge d’instruction a été saisi du chef de tentative d’assassinat et il a entendu le jeune majeur ce mercredi. Il l’a inculpé de coups et blessures volontaires avec préméditation, avec les circonstances que la victime est mineure d’âge et souffre d’une incapacité de travail, et de port d’arme par destination. Il a été placé sous mandat d’arrêt, et comparaîtra devant la chambre du conseil dans les cinq jours. L’enquête, précise le parquet, « se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes de ces faits ».