Jouer sur les accises en plus de la TVA? Fin mars, c’est demain

On s’est trompé, qu’on a crié au loup trop vite et trop fort, concernant l’évolution du prix du gaz et de l’électricité ? Non. La situation reste très difficile pour nombre de particuliers et d’entreprises, certains devant seulement payer ces factures astronomiques.

L’affolement n’est pas toujours bon conseiller. C’est la leçon qu’on pourrait à ce stade tirer devant l’évolution du prix du gaz, et par ricochet de l’électricité – puisque les deux sont (hélas) toujours liés. Ce prix qu’on voyait en hausse toute et dont personne ne voulait plus envisager ou prédire un retour à la « raison », vient moins de six mois après son sommet de retomber comme un soufflé. Alors que la courbe du prix du gaz frôlait la barre des 350 euros/MWh au mois d’août dernier, le prix de référence du gaz en Europe a perdu plus de 80 %, s’affichant mercredi à plus de 60 euros.

Est-ce à dire qu’on s’est trompé, qu’on a crié au loup – et à l’étranglement financier et quasi vital des entreprises, des ménages, des écoles, etc. – trop vite et trop fort ? Non. Tout d’abord, la situation reste très difficile pour nombre de particuliers et d’entreprises, certains devant seulement payer ces factures astronomiques.