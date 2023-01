Corruption au Parlement européen: «Monsieur Tarabella est très clair, il n’a jamais reçu ni argent, ni cadeaux», assure son avocat

Maxime Toller a également nuancé les accusations portées par l’ex-eurodéputé italien Pier Antonio Panzeri. Ce dernier, considéré comme un suspect-clé dans le Qatargate, est actuellement écroué. Il a accepté mardi de collaborer avec la justice en obtenant et le statut de « repenti ».

L’avocat de l’eurodéputé belge Marc Tarabella, cité dans l’affaire du Qatargate et exclu mercredi du PS et du groupe S&D du Parlement européen, Me Maxime Töller, était l’invité de Matin Première ce jeudi matin. Il est revenu sur la récente exclusion du parti socialiste de son client.

« C’est quand même quelque chose d’assez incroyable en réalité de se voir exclure, sanctionner politiquement alors qu’on n’a même pas encore été entendu, alors qu’on n’a pas été inculpé, alors qu’on n’a pas été condamné » a regretté Maxime Toller. « Ce qui est le plus choquant, dans la position du PS, c’est le fait de prendre cette décision dans son dos (…). Il est déçu de la manière dont on le traite. Il a le sentiment de deux poids, deux mesures » a ajouté l’avocat qui ne comprend pas pourquoi « il y a une différence de traitement entre Marie Arena et Marc Tarabella ».

Maxime Toller a rappelé, une nouvelle fois, que son client n’avait rien à se reprocher. « Monsieur Tarabella est très clair, il n’a jamais reçu ni argent, ni promesses, ni cadeaux ». Maxime Toller a également nuancé les accusations portées par l’ex-eurodéputé italien Pier Antonio Panzeri. Ce dernier, considéré comme un suspect-clé dans le Qatargate, est actuellement écroué. Il a accepté mardi de collaborer avec la justice en obtenant et le statut de « repenti » et de livrer ce qu’il sait sur ce scandale de corruption présumée au profit de l’émirat.