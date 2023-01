Procès des attentats de Bruxelles: Salah Abdeslam annonce qu’il restera en cellule «jusqu’au verdict»

Depuis le début, j’ai fait les choses dans les règles, mais dans ces conditions ce n’est plus possible. Je vais retourner en cellule et j’y resterai jusqu’au verdict », a déclaré Salah Abdeslam, jeudi matin, interrogé par la présidente de la cour au sujet des fouilles à nu. Salah Abdeslam et neuf autres hommes sont accusés dans le dossier des attentats du 22 mars 2016, jugé par la cour d’assises de Bruxelles.

La présidente de la cour a demandé, comme chaque matin, aux sept accusés détenus, s’ils avaient été soumis à des fouilles à nu avec génuflexion par la police lors de leur transfert de la prison de Haren au Justitia. Ceux-ci ont tous répondu par l’affirmative sauf Mohamed Abrini et Osama Krayem qui ont refusé de répondre. Ces deux derniers ainsi que Salah Abdeslam et Sofien Ayari ont ensuite demandé à retourner dans le cellulaire et n’assistent donc pas à l’audience.