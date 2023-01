Uber Files: la commission spéciale débute ce jeudi

La commission spéciale sur les liens suspects entre des membres du gouvernement bruxellois et la plateforme Uber se réunit ce jeudi.

Par rédaction et Belga

La commission spéciale du parlement bruxellois débute ce jeudi. Elle devra faire la lumière sur les contacts qu’il y aurait eu entre certains parlementaires bruxellois et la multinationale.

La commission spéciale consacrée à l’impact des pratiques du groupe multinational Uber sur les décisions prises par le gouvernement bruxellois dans le cadre du transport rémunéré de personnes se réunira ce jeudi matin.

La création de cette commission spéciale a fait suite aux affaires des UberFiles. Cette enquête menée par un consortium international de journalistes – dont des collaborateurs du Soir, de Knack et du Tijd – a révélé l’existence de contacts entre la multinationale Uber et le gouvernement bruxellois au moment de la préparation de la réforme de l’ordonnance taxis. En particulier, les contacts du secrétaire d’Etat Pascal Smet (One.Brussels-Vooruit), ancien ministre de la Mobilité, et d’un lobbyiste d’Uber, Mark MacGann, ont été évoqués. Pascal Smet a déclaré à ce propos qu’il était droit dans ses bottes.

Le secteur des taxis traditionnels est aussi visé

Selon nos confrères de la RTBF, le secteur des taxis traditionnels est aussi concerné par cette investigation. « Il était important du point de vue de la transparence d’élargir le champ des auditions à l’ensemble du secteur », explique Marc Loewenstein, député DéFi et lui aussi membre de la commission.

La commission disposera de deux mois pour procéder aux auditions nécessaires et rédiger des recommandations.