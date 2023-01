Le mafieux Matteo Messina Denaro arrêté: le village de Castelvetrano retrouve enfin la mémoire

Les enfants qui regardent par les fenêtres de l’école primaire sont les seuls à applaudir les carabiniers qui surveillent la maison de la famille Messina Denaro, au numéro 2 de la via Luigi Sarno, depuis 9 heures du matin. A l’intérieur du bâtiment de trois étages, la mère du patron de la mafia et une de ses sœurs, Bice, assistent en silence à une énième perquisition. A la seule différence que cette fois-ci, au bout de trente ans, Matteo Messina Denaro finit avec les menottes aux poignets. Et sa fille Lorenza, aujourd’hui mère d’un petit garçon d’1 an, est introuvable.