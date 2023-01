Le conte de fée continue pour Michael Mmoh à l’Open d’Australie: après avoir profité du forfait de David Goffin, le «lucky loser» se paye Alexander Zverev

L’Américain Taylor Fritz, 9e mondial et 8e tête de série, a été éliminé au 2e tour par l’Australien Alexei Popyrin, 113e mondial et bénéficiaire d’une invitation, en cinq sets et 4h02 de jeu : 6-7 (4/7), 7-6 (7/2), 6-4, 6-7 (6/8) et 6-2.

L’Allemand Alexander Zverev, 13e mondial et tête de série N.2, a lui été battu par le lucky loser américain Michael Mmoh (ATP 107) 6-7 (1/7), 6-4, 6-3 et 6-2. La rencontre a duré 3h26. Zverev, demi-finaliste à Melbourne en 2020, disputait son premier Grand Chelem depuis sa grave blessure à la cheville en demi-finale de Roland-Garros l’an dernier. Mmoh est entré dans le tournoi grâce au forfait en dernière minute de David Goffin victime d’une gastro-entérite dans la nuit qui a précédé son match du premier tour.