Prix du stationnement: la commune de Schaerbeek obligée de faire machine arrière

En octobre 2019, le Collège communal avait adopté un règlement visant à supprimer la zone bleue, zone dans laquelle il est possible de stationner gratuitement pendant deux heures, pour la transformer en zone verte, où le stationnement est payant. Cette décision étendait les zones vertes payantes à l’ensemble du territoire communal, hors zones rouges, contre 50 % auparavant.

À la suite de cette décision, environ 250 habitants de la commune ont manifesté leur mécontentement en allant protester lors d’un conseil communal en février 2020. Quelque 7.500 Schaerbeekois s’étaient également mobilisés pour signer une pétition afin de contester la légalité de cette décision, qu’ils ont présentée au conseil communal. Deux habitantes de la commune, Vanessa Durieux et Chantal del Marmol, ont ensuite décidé d’introduire un recours en annulation devant le Conseil d’Etat en juin 2020.

Les habitantes dénonçaient notamment le fait que cette décision allait à l’encontre des dispositions obligatoires du Plan D’Action Communal de Stationnement (PCAS), adopté par le conseil communal en 2016. Ce plan préconisait le « maintien global du plan de stationnement » existant alors et n’envisageait comme mesure de suivi que la « transformation au cas par cas de zones bleues en zones vertes ». Les requérantes affirmaient également que le collège n’avait pas respecté la procédure de l’ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation de la politique du stationnement et création de l’agence du stationnement. Le Collège communal aurait dû soumettre les modifications à l’approbation du Conseil communal et organiser une enquête publique. Ce qui n’a pas été fait, selon les requérantes.