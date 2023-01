Voici les prix des places pour assister au concert de Madonna en Belgique

La tournée, intitulée The Celebration Tour, s’arrêtera effectivement au Sportpaleis d’Anvers le 21 octobre. Notons que 2023 marquera d’ailleurs les 40 ans de carrière de celle qui est souvent surnommée la « reine de la pop ».

Comme annoncé depuis lundi, la chanteuse madonna va effectuer une tournée mondiale qui passer dans les capitales européennes en 2023. On a aussi appris qu’elle se produirait en Belgique.

Le site de Ticketmaster indique des prix allant jusqu’à plus de 300 €. Les places les moins chères coûtent ainsi 45,50 € et les plus chères 324,70 €. Des prix intermédiaires existent également, en fonction de la place choisie dans la salle.