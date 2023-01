France: le service à bord des Thalys perturbé ce vendredi

Le personnel de Railrest, qui gère la restauration à bord des trains Thalys, se mettra à nouveau en grève ce vendredi, annonce la CSC jeudi. Ils demandent la réintégration d’une déléguée dont le licenciement est illégal, à leurs yeux. Un premier mouvement de grogne à ce sujet avait eu lieu le vendredi 23 décembre.

Les travailleurs protestent contre le licenciement d’une de leur déléguée, le 14 décembre dernier, alors que cette dernière « allait chercher son café pendant la pause ». « Elle a été escortée jusqu’à la porte de l’entreprise et priée de ne plus revenir et ce, après 20 ans de bons et loyaux services dans l’entreprise », s’énerve le syndicat.