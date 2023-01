Elise Mertens satisfaite de sa prestation face à Davis à l’Open d’Australie: «Ce n’était pas mon meilleur match, mais j’ai été solide»

« J’adore jouer ici », s’est-elle exclamée. « J’ai toujours de très bonnes sensations ici, une bonne énergie et je reviens toujours avec beaucoup de plaisir. En Belgique, il pleut et il fait froid durant la préparation hivernale et c’est dès lors très chouette de retrouver le soleil de Melbourne. J’essaie d’ailleurs de savourer un peu plus mon tennis aujourd’hui. Quand j’étais plus jeune, c’était assez stressant. J’ai un peu plus d’expérience désormais et je me fais plus confiance, comme contre Garbine (NdlR : Muguruza) au premier tour. Ce troisième set était vraiment bon. »