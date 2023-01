Seraing-Anderlecht, un duel de bas de tableau décrypté dans notre talk foot: «Les Mauves entrent dans une nouvelle dimension» (vidéo)

Dans notre talk foot du vendredi, nos experts, Jean-François Remy (VOOSport) et Guillaume Raedts évoquent la rencontre entre Seraing et Anderlecht.

Seraing, en lutte pour son maintien, et Anderlecht, en lutte pour accrocher les play-offs Europe, ont été battus en semaine. Les Serésiens se sont inclinés à Courtrai (3-2) et les Mauves ont perdu à domicile face à Zulte Waregem (2-3).

La situation est plus qu’inquiétante au Sporting où le coach danois, Brian Riemer, n’a pas encore réussi à imposer sa patte. Les résultats sont, il est vrai, peu encourageants. Avec Riemer, les Bruxellois ont pris 4 points sur 12 en championnat (1 victoire, 1 partage et 2 défaites) et ont été éliminés à Genk en Coupe de Belgique. Ce qui peut éventuellement « rassurer » les supporters mauves, c’est que le Sporting a obtenu tous ses points en déplacement (à Charleroi et au FC Bruges).

En coulisses, la tension est vive puisque Fabio Silva veut déjà partir et les fans souhaitent le départ du président Wouter Vandenhaute. Ce dernier a mis un pas de côté en annonçant qu’il devenait président non exécutif. On ne l’a jamais vu autant depuis lors puisqu’il était lundi dernier l’invité de La Tribune sur la RTBF et d’Extra-Time sur la VRT.

Bref, rien ne va plus et on se demande comment Anderlecht va s’en sortir tant sur le plan sportif que financier… On en parle dans notre talk foot en compagnie Jean-François Remy (VOOSport) et Guillaume Raedts, notre journaliste qui suit le Sporting d’Anderlecht au quotidien.