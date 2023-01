Télévision: un nouveau modèle de publicité sur les enregistrements

Proximus et DPG Media (VTM) ont trouvé un accord sur une nouvelle forme de publicité. Les enregistrements et les replays seront concernés.

Dans ce contexte, le secteur des médias locaux appelle de plus en plus à repenser les modèles existants.

Dans le but de soutenir les médias locaux, l’opérateur et la société-mère de VTM ont trouvé un arrangement pour introduire de la publicité sur les enregistrements et les replays dès le mois d’avril.

Par ailleurs, les deux entreprises se sont mises d’accord pour échanger des informations plus précises sur les heures du début et de fin des programmes, pour que les enregistrements puissent démarrer au moment où l’émission commence. Les téléspectateurs ne devront dès lors plus rechercher eux-mêmes le générique de début de programme et pourront regarder immédiatement le programme choisi, juste après la minute de publicité obligatoire.