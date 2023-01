Open d’Australie: quand Melbourne perd la tête...

Après l’élimination de Rafael Nadal, c’est Casper Ruud, tête de série nº2, qui ne franchit pas le deuxième tour. En fait, c’est la partie inférieure du tableau qui s’est vidée de ses favoris avec aussi les défaites de Fritz (9e) et de Zverev (13e).

L’Open d’Australie ne s’était pas encore remis de la perte rapide de son tenant du titre, qu’il a vu disparaître, aussi au 2e tour, sa tête de série nº2, Casper Ruud, dernier finaliste de Roland-Garros et de l’US Open ! Comme Rafael Nadal, la veille, le Norvégien s’est fait surprendre par le renouveau du tennis américain représenté, ici, par le talentueux Jenson Brooksby, 39e mondial à 22 ans, avec un coffre physique étonnant et une palette de coups bien étoffée : 6-3, 7-5, 6-7, 6-2.

Depuis le début de l’ère Open, ce n’est que la 7e fois qu’un tournoi du Grand Chelem perd ses deux premières têtes de série avant le 3e tour ! Et ils ne sont plus que trois, désormais, dans la course ouverte au trône mondial pour le prochain classement du 30 janvier : Novak Djokovic ou Stefanos Tsitsipas, à condition de remporter le titre, et… Carlos Alcaraz, si ces deux-là échouent dans leur quête.