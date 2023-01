Alerte jaune sur toute la Belgique: les prévisions météo région par région

Le risque d’averses hivernales augmentera durant la soirée et en début de nuit.

L’hiver semble s’installer en Belgique puisque les températures continueront à flirter avec le zéro degré tandis que des averses hivernales, voire des chutes de neige sont prévues en plusieurs endroits du pays, selon les prévisions jeudi à la mi-journée de l’Institut royal météorologique (IRM).

Jeudi après-midi, le temps devrait rester sec à quelques faibles averses hivernales localisées près. En Ardenne, il s’agira de neige. Les maxima oscilleront entre 0 et -2 degrés en Ardenne, 3 ou 4 degrés dans le centre et 5 à 6 degrés à la mer.

Dans le courant de la soirée et la nuit prochaine, les gelées concerneront la plupart des régions. Quelques averses de neige fondante ou de neige sont prévues. Elles pourront conduire à une petite couche neigeuse et rendre les routes localement glissantes. Des plaques de glace pourront également se former sur des portions de routes.