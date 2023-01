Procès des attentats de Bruxelles: Salah Abdeslam a déposé sa plainte pour coups ce mercredi soir

La cour d’assises de Bruxelles a poursuivi l’examen, ce jeudi, des différents lieux où ont séjourné, avant et après les attentats de Bruxelles, les différents accusés et les kamikazes de Zaventem et Maelbeek. Non sans rebondissements liés aux fouilles, comme quotidiennement. Salah Abdeslam a déposé plainte pour coups et blessures contre la police.

L’audience de ce jeudi a débuté par une nouvelle sortie de Salah Abdeslam : alors que la présidente faisait le tour des accusés pour vérifier s’ils avaient ou non fait l’objet de fouilles à nu avec génuflexion, l’accusé n’a pas voulu répondre et il a annoncé qu’il resterait en cellule jusqu’à la fin du procès. « Depuis le début, j’ai fait les choses dans les règles, mais dans ces conditions, ce n’est plus possible. Je vais retourner dans la souricière (sa cellule) et j’y resterai jusqu’au verdict », a déclaré Abdeslam. Osama Krayem et Mohamed Abrini ont eux aussi refusé de répondre, et tous trois, suivis par Sofien Ayari, ont alors quitté l’audience.