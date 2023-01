«Je dirais même plus»: Mais que diable fait la police?

Une dame a perdu la vie dans un commissariat de police bruxellois cette semaine. Un drame de plus à ajouter à la triste liste des décès en cellule ces dernières années...

Non loin de la Colonne du Congrès au pied de laquelle repose le soldat inconnu, on peut visiter un autre cimetière, le commissariat de police de la rue Royale. Trois morts, la dernière, une dame interpellée en état d’ébriété et flanquée en cellule par la police d’Ixelles (plutôt qu’à l’hôpital) alors qu’elle avait été trouvée manifestement ivre (peut-être aussi victime d’autres produits) tenant des propos incohérents sur la voie publique. Sourour A. a connu le sort de deux autres détenus de ce commissariat devant lequel il faudrait aussi installer une flamme éternelle. Est-ce une coïncidence que la Colonne du Congrès soit l’œuvre de Joseph Poelaert, l’architecte du Palais de justice, édifice dont l’état de dégradation avancée sinon la ruine annoncée, apparaît comme une image cruelle mais moins caricaturale qu’il n’y paraît de l’état de notre justice ?