Guerre en Ukraine: Kiev appelle ses alliés à livrer des chars et «cesser de trembler devant Poutine»

L’Ukraine a réitéré jeudi ses appels à ses alliés occidentaux pour lui fournir des chars et « cesser de trembler » devant le président russe Vladimir Poutine, malgré la réticence de certains dirigeants qui craignent une escalade avec Moscou.

« Il n’y a pas de tabous. De Washington à Londres, de Paris à Varsovie, on dit une chose : l’Ukraine a besoin de chars ; c’est la clé pour mettre fin à la guerre », a lancé sur Twitter Mykhaïlo Podoliak, conseiller à la présidence ukrainienne. « Il est temps de cesser de trembler devant (Vladimir) Poutine et de franchir la dernière étape », a-t-il encore exhorté.

Différentes annonces

Plusieurs pays ont récemment annoncé des livraisons d’armements à l’Ukraine. Mi-janvier, le Royaume-Uni disait ainsi qu’il allait livrer « dans les prochaines semaines » quatorze chars lourds à l’Ukraine, qui réclame avec insistance des blindés de facture occidentale pour faire face à l’invasion russe.

Le gouvernement allemand, sous pression de l’opinion et de ses alliés, refuse pour l’instant de livrer des chars Leopard 2. Ces chars de combat seraient les blindés qui permettraient de repousser l’armée russe au-delà des frontières ukrainiennes, estiment les experts militaires. Ils considèrent que ce char de fabrication allemande est l’un des meilleurs au monde et le plus adapté au terrain ukrainien.

Et aujourd’hui encore, le gouvernement danois a annoncé avoir décidé de donner à l’Ukraine la totalité de ses 19 canons à longue portée Caesar de fabrication française, dont certains n’ont pas encore été livrés.