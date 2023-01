Cambio: l’entreprise de voitures partagées bat des records

C’est l’année des records pour la société. En 2022, elle a vu croître, de manière significative, le nombre d’utilisateurs.

Plus de 9.000 utilisateurs (contre 6.000 l’année précédente) ont ainsi rejoint le système. La flotte compte au total près de 63.000 membres et 2.100 véhicules (contre 1.800 en 2021).

Le nombre de réservations a lui aussi augmenté de 16 %. Selon les données de l’entreprise, il y a eu 31.620 véhicules en moins sur les routes belges l’an dernier grâce à ce système, sachant qu’une voiture Cambio en remplace quinze privées.

« Une année record »

« C’est encore mieux qu’en 2021, qui était déjà une année record », se félicite Frédéric Van Malleghem, directeur de Cambio Bruxelles. Pour celui-ci, le succès peut s’expliquer notamment par « la crise énergétique et plus précisément par les ruptures de chaînes d’approvisionnement et l’augmentation nette du coût des voitures ». Plus généralement, « lors de périodes de crise, le partage est une solution évidente », analyse-t-il.

Un tel succès laisse augurer « des perspectives excellentes pour les années 2023 et 2024 », confie à l’agence Belga le directeur. « On s’attend à une croissance de 15 %, toutes régions confondues ».

Des nombreux défis

L’entreprise fait face à de nombreux défis, tels que l’électrification d’une partie de la flotte ou encore le développement de l’innovation et la numérisation.