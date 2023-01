Encore une surprise à l’Open d’Australie: la N.2 mondiale Ons Jabeur est éliminée dès le 2e tour

La Tunisienne Ons Jabeur, la Russe Veronika Kudermetova et l’Estonienne Anett Kontaveit ont été les trois principales victimes du 2e tour du simple dames, jeudi à l’Open d’Australie de tennis qui se joue à Melbourne.

En fin de programme, Jabeur, la N.2 mondiale, finaliste des deux précédents Grand Chelem à Wimbledon et US Open, diminuée physiquement, a commis trop de fautes face à la Tchèque Marketa Vondrousova, finaliste de Roland-Garros en 2019, mais seulement 86e au classement de la WTA. Elle s’est inclinée en trois sets : 6-1, 5-7, 6-1 et 1h42 de jeu.