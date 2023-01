Arthur Van Doren: «Les absences n’ont pas eu d’implications sur nos résultats»

Van Doren devrait enfin effectuer son grand retour au cœur de la défense des Red Lions pour la dernière rencontre de poule face au Japon. Sa blessure au dos n’est plus qu’un mauvais souvenir et il prêt à emmener son équipe vers les quarts de finale.

Durant toute la rencontre face à l’Allemagne, le meilleur joueur du monde en 2017 et 2018, a rongé son frein assis sur le banc de touche aux côtés de Simon Gougnard, lui aussi laissé au repos. Trois jours plus tôt face à la Corée du Sud, il avait déjà dû sortir du jeu, au quart d’heure, suite à une grosse gêne qui l’empêchait d’effectuer certains mouvements. Même si les douleurs dans le bas du dos n’étaient déjà plus qu’un mauvais souvenir, mardi, le staff médical et Michel van den Heuvel n’avaient pourtant pas souhaité prendre le moindre risque pour ne pas hypothéquer la suite de son tournoi. Lors de la dernière rencontre de poule face au Japon (12h30), le pion majeur de l’axe central belge, dont le temps de jeu devrait probablement être adapté, démontrera, certainement, toute son importance dans le dispositif et dans l’assise défensive des Lions. Car, ce vendredi, la Belgique doit l’emporter en soignant la différence de buts pour être certaine de terminer en tête de la poule B devant l’Allemagne.

Arthur, les douleurs au dos sont déjà un lointain souvenir ?

Tout va très bien. Les derniers tests effectués ont été très positifs. J’aurai même pu jouer face à l’Allemagne. Je me suis entraîné normalement ce jeudi après-midi, à Rourkela, et je suis donc fin prêt pour le duel face au Japon.

Comment avez-vous vécu ce match face à l’Allemagne ?

Nous avons mieux joué que notre adversaire. Cette rencontre nous a apporté énormément d’enseignements même s’il y a déjà beaucoup énormément d’éléments positifs à retirer de ces 60 minutes. C’était un match de hockey de très niveau.