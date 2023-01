Tir mortel sur un tournage: Alec Baldwin inculpé pour homicide involontaire

L’acteur américain Alec Baldwin, auteur d’un tir mortel sur le tournage du film « Rust » en 2021, sera inculpé pour homicide involontaire, a annoncé une procureure jeudi.

L’armurière du film Hannah Gutierrez-Reed, qui avait manipulé l’arme, est visée par le même chef d’inculpation, a précisé la procureure du comté de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, dans un communiqué.

Le 21 octobre 2021, ce tournage dans un ranch du Nouveau-Mexique avait viré au drame quand M. Baldwin avait actionné une arme censée ne contenir que des balles à blanc, mais dont un projectile bien réel avait tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins, 42 ans, et blessé le réalisateur Joel Souza.

« Après un examen minutieux des preuves et des lois du Nouveau-Mexique, j’ai considéré qu’il y avait suffisamment de preuves pour engager des poursuites criminelles contre Alec Baldwin et d’autres membres de l’équipe de tournage de “Rust” », a déclaré Mary Carmack-Altwies. « Sous ma surveillance, personne n’est au-dessus de la loi, et tout le monde mérite justice », a-t-elle ajouté.

Les chefs d’inculpations seront formellement déposés « d’ici la fin du mois », a affirmé la procureure. S’ils sont condamnés, Alec Baldwin et Hannah Gutierrez-Reed risquent jusqu’à 18 mois de prison.