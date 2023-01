Deux découvertes archéologiques majeures

Des archéologues espagnols ont découvert une tombe intacte qui contenait dix crocodiles momifiés. « Une découverte extraordinaire, car la tombe était intacte et les momies bien conservées », s’enthousiasme Bea De Cupere, une archéozoologue belge au micro de la RTBF.

En 2019, une équipe espagnole a découvert cette tombe à Qubbat al-Hawā, dans le sud de l’Egypte. Cette petite tombe contenait les squelettes et les crânes de cinq crocodiles. Non loin de là, étaient enterrés six dignitaires de la région. Toutes ces tombes datent de l’ère pré-ptolémaïque, avant 304 AC.

Cette découverte est particulièrement intéressante pour les archéozoologues, car pour une fois, les crocodiles n’ont pas été momifiés avec des tissus imprégnés de bitume. « Ils n’ont pas été imprégnés de bitume et les bandelettes de tissus qui les recouvraient ont été mangées par les insectes. Nous avons donc pu étudier en détail les ossements et même dans un cas particulier la peau de l’un des crocodiles a été entièrement conservée ».

C’est la première fois qu’une équipe d’archéologues espagnols découvre des animaux momifiés sur ce site. Les crocodiles étaient probablement utilisés lors de rituels en hommage au dieu égyptien Sobek, divinité de l’eau et de la fertilité représentée avec une tête de crocodile. A 50 km du site, on retrouve Kom Ombo, un important site de culte du crocodile.

Une découverte est particulièrement intéressante aux yeux de Bea De Cupere : des pierres ont été retrouvées à l’intérieur d’un des crocodiles. « Ça signifie aussi que les intestins n’ont pas été enlevés au cours de la momification. Ces crocodiles ont donc probablement été capturés à l’aide de filets puis enterrés dans des fosses de sables où ils séchaient naturellement puis momifiés comme tel. C’était une méthode de momification plus ancienne et plus naturelle. », précise l’archéozoologue à la RTBF.

Des nids de titanosaures retrouvés en Inde

Plus de 250 oeufs de titanosaures ont été découverts en Inde. Cette découverte pourrait signifier que ces dinosaures, les plus grands du monde, se reproduisaient comme les oiseaux modernes.

Une étude, publiée dans la revue PLOS ONE et rapportée par la RTBF, a annoncé la découverte de six types différents d’oeufs fossilisés se trouvant à Lameta, au centre de l’Inde. Jusqu’à présent, les experts pensaient que seules trois sortes de titanosaures avaient vécu en Inde. Les nids devraient dater du Crétacé supérieur et auraient été immergés sous la lave d’une éruption volcanique de la région.