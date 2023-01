Le maintien? Anderlecht est encore moins armé pour ce combat-là

Il lui reste encore de la marge, mais le RSCA est désormais plus proche d’un fauteuil de relégable que d’une place en play-offs 2. Joueurs, staff, direction et supporters : personne, au parc Astrid, n’est préparé à cette lutte pour le maintien.

Pendant de nombreuses années, à chaque crise qui frappait le parc Astrid – auparavant, une défaite suffisait à parler de profond malaise-, les suiveurs des Mauves évoquaient volontiers la relégation du club le plus titré du pays. Mais c’était en boutade. Tout le monde savait qu’Anderlecht allait se relever pour finir, au pire, sur la troisième marche du podium. Aujourd’hui, plus personne ne plaisante à Neerpede. Certes, les Anderlechtois sont encore loin de basculer en deuxième division, mais ils n’en joueront pas moins un match à six points dimanche à Seraing.