Podcast – Comment le Sporting d'Anderlecht a-t-il pu tomber aussi bas?

Rien ne va plus au Sporting d’Anderlecht. Les Bruxellois ont été battus cette semaine par Zulte Waregem. Une défaite de plus dans une saison qui s’annonce comme historique en termes de résultats négatifs. Anderlecht est, suite à ce match, 13e, soit plus proche de la relégation que d’une place européenne. Les supporters en veulent à la direction. Les joueurs paraissent perdus. Que s’est il passé au sein du club le plus titré du royaume ? Pour le comprendre, on est allé voir Christophe Berti. Car avant d’être rédacteur en chef, il a été journaliste sportif et il a suivi le club bruxellois.

