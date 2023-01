Israël: le nouveau gouvernement Netanyahou en pleines turbulences

Correspondant à Jérusalem

Le bras de fer a vite commencé. La Cour suprême israélienne a jugé mercredi qu’il était « déraisonnable » qu’Aryeh Deri siège au gouvernement. Le chef du parti religieux Shas, grande figure de la politique du pays et poids lourd du gouvernement, avait été condamné en 2022 dans une affaire de fraude. Le vice-Premier ministre, ministre de l’Intérieur, de la Santé et des « périphéries » avait sous-évalué l’estimation d’une propriété à Jérusalem dans le cadre d’une vente à son frère. Il avait négocié avec le tribunal, affirmant s’éloigner de la vie politique, et ainsi obtenu une peine amoindrie et ne pouvait en théorie détenir un mandat électif pour sept ans.