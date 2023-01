«Mes vies parallèles»: le fainéant magnifique

Mes vies parallèles, Julien Leschiera, Le Dilettante, 512 p., 25 €, ebook 12,49 €

Certains débuts dans la vie sont des promesses d’échec. Charles, le narrateur de Mes vies parallèles, premier roman de Julien Leschiera, a été jaugé – et jugé – dès avant la naissance par le docteur Martin, le gynécologue de sa mère : « Votre fils est une grosse fainéasse. » Comment annoncer cela à un mari militaire au profil rigide ? « Du côté de mon père, tout n’était qu’ordre, calme et officiers. » Bah ! on va le redresser, ce moins-que-rien, déclare le galonné.