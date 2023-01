Le jeune de 15 ans disparu retrouvé en bonne santé

Les autorités ont annulé, jeudi soir, l’avis de recherche publié plus tôt dans la journée concernant la disparition de Arne Vercauteren, âgé de 15 ans, qui a été retrouvé en bonne santé. L’adolescent avait été vu pour la dernière fois à Saint-Nicolas ce jeudi 19 janvier tôt au matin et ne s’était plus manifesté depuis.