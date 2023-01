Alexeï Salnikov, Sorj Chalandon, Mario Rigoni Stern… Les poches des Livres du Soir

Les Petrov, la grippe, etc. ****

Alexeï Salnikov

Iekaterinbourg (Sibérie occidentale), quinze ans après l’effondrement de l’URSS. Nous suivons durant quelques jours le quotidien loufoque, fiévreux, mi-alcoolisé mi-halluciné, des Petrov, Petrova et Petrov Jr victime de la grippe : tout commence dans un trolleybus aussi incertain que le titre curieux de ce roman, et la fantasmagorie se poursuit en bus, en voiture, en corbillard, la beuverie se poursuivant au-dessus d’un corps dont on ne sait s’il est mort ou mort saoul. Une métaphore éblouissante du nihilisme russe, entre Les âmes mortes de Gogol et Arizona Dream de Kusturica.