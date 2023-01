Noëlle Michel: «J’ai voulu faire réfléchir à l’illusion du contrôle»

Demain les ombres, Noëlle Michel, Le bruit du monde, 312 p., 21 €, ebook 15,99 €

Si l’on pouvait répliquer l’ADN d’un homme de Néandertal découvert dans des ossements de cet ancien hominidé, c’est sûr on le ferait. Mieux, on le ferait à plusieurs reprises. On ferait naître des enfants, via des mères porteuses humaines. Et on les ferait grandir dans un milieu préservé et contrôlé, pour voir comment ils survivent et évoluent. Mais ça coûte cher, tout ça. Allons donc puiser de l’argent là où il y en a : auprès des industries du divertissement. Le Néandertal Park devient une émission de téléréalité que tout le monde regarde tous les soirs dans cet avenir non précisé mais sans doute pas si lointain.