Démission de la Première ministre néo-zélandaise: «Jacinda Ardern fait preuve de sagesse, pas de faiblesse»

La démission de la Première ministre de Nouvelle-Zélande est dans le droit fil d’une démocratie féministe, empathique et solide. Et qui ne s’accroche pas au pouvoir.

Je suis humaine. Nous donnons autant et aussi longtemps que nous le pouvons, et puis c’est le moment. Pour moi, il est arrivé. » C’est par ces mots que la Première ministre de Nouvelle-Zélande Jacinda Ardern a annoncé que, après cinq ans et demi au pouvoir, elle n’avait « plus assez d’énergie » pour continuer son mandat ni mener la bataille pour les prochaines législatives, dans neuf mois. Décodage avec Marie-Cécile Naves, autrice de La démocratie féministe (Calmann-Levy).

Se mettre en retrait après un mandat politique, ce n’est pas très courant. Une pratique à saluer ?