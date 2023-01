«La détresse des roses»: entre fiction et réalité, la descente aux enfers d’une femme flic sur les traces d’un tueur

La détresse des roses, Jack Jakoli, Hugo Thriller, 400 p., 19,95 €, ebook 9,99 €

Divorcée depuis un an, Mélanie Penning vit chez sa sœur à Montiry. La situation n’aurait rien d’exceptionnel si les deux jeunes femmes n’étaient pas aussi différentes : Claire, la plus jeune, ne s’embarrasse guère des conventions, veut profiter pleinement de la vie et rentre à la maison quand bon lui semble. Mélanie, son aînée, est au contraire du genre à tout faire comme il faut. Mais au bout du compte, elle ne semble guère plus avancée. Son mariage a viré au cauchemar, son envie d’enfant n’a jamais été comblée, elle squatte chez sa cadette et son boulot, pourtant passionnant, ne lui apporte que peu de satisfaction.