Jeudi noir en France: «La réforme des retraites, c’est celle de trop!»

Un jeune homme a grimpé sur la statue qui trône place de la République. Il a hissé haut sa pancarte : « Perdre sa vie à essayer de la gagner ». Un groupe de sapeurs-pompiers s’approche mais ce n’est pas pour le déloger. Car les soldats du feu aussi sont là pour manifester. « Vous me voyez encore, avec ma lance à incendie, me précipiter dans les flammes à soixante ans ? », interroge Daniel, venu des Yvelines. Aujourd’hui, il en a cinquante et il a déjà passé trois cinquièmes de sa vie dans les casernes. « Jusqu’ici, on pouvait espérer partir à 57 ans », poursuit celui qui jusqu’alors était assujetti à un régime spécial lié à la pénibilité de son métier. « Mais là, avec la réforme des retraites, ce sera deux ou trois ans de plus », craint-il.