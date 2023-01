Vanheusden, Dussenne, Cimirot: le point sur les dossiers chauds du mercato du Standard

S’il s’agit d’un héritage de la direction précédente, et de son président Bruno Venanzi en particulier qui ne disposait plus de la trésorerie nécessaire pour anticiper les événements, les dossiers des joueurs en fin de contrat au 30 juin 2023 auront pollué d’importance le travail de Ronny Deila et la saison actuelle du Standard. Avec, d’abord et en deux temps, la mise au placard de Selim Amallah et Nicolas Raskin, qui tentent toujours de se trouver un nouveau point de chute même si c’est pour l’instant le calme plat les concernant. Puis, avec le cas de Noë Dussenne qui, face à l’indécision du club liégeois de le prolonger ou non, a pris les devants pour répondre positivement à l’invitation du Lokomotiv Moscou, qu’il rejoindra lorsqu’il aura tous ses apaisements par rapport au contrat qui lui sera offert dans la capitale russe et lorsque dans la foulée le Standard aura procédé à la rupture de son contrat, comme cela a déjà été décidé entre les deux parties.