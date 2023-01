Uber Files: voici la composition de la commission spéciale, à l’entame des travaux

Cieltje Van Achter (N-VA) a été désignée présidente de la commission spéciale. Il y aura également trois vice-présidents : David Weytsman (MR), Jamal Ikazban (PS) et Hicham Tahli (Ecolo).

La commission spéciale consacrée à l’impact des pratiques du groupe multinational Uber sur les décisions prises par le gouvernement bruxellois, dans le cadre du transport rémunéré de personnes, sera bien présidée par la cheffe de file de la N-VA au parlement régional, Cieltje Van Achter.

Les membres de cette commission ont élu celle-ci jeudi matin à ce poste, à l’entame de la première séance consacrée essentiellement à l’installation de la commission, du bureau de celle-ci, ainsi qu’aux modalités de travail (liste des personnes à auditionner, définition d’un agenda, etc.) Les débats sur ce dernier point ont eu lieu à huis clos.

La commission aura trois vice-présidents : David Weytsman (MR), Jamal Ikazban (PS) et Hicham Tahli (Ecolo). Elle est composée de trois élus PS, trois Ecolo, deux MR, deux Défi, deux PTB, un Groen, un N-VA, et un Open VLD. Les rapporteurs seront Marc Loewenstein (Défi) et Arnaud Verstraete (Groen).

Le MR aurait voulu un rapporteur de l’opposition. Après discussion, il s’est rangé à la proposition de la majorité, sachant que le premier vice-président libéral aura accès, comme la présidente, aux discussions concernant le rapport dans une matière qui a divisé la classe politique bruxelloise tout au long des discussions sur la réforme de l’ordonnance taxis. Le parlement bruxellois avait donné son feu vert, le 25 novembre dernier, à une large majorité, à la création de cette commission spéciale.

Déposée à l’initiative du groupe PS, la proposition d’ordonnance a été cosignée par des représentants des groupes Ecolo mais aussi Défi, après l’adoption d’un amendement visant à élargir les auditions aux autres acteurs du secteur du transport rémunéré des personnes.

Le dépôt de la proposition de création d’une commission spéciale a fait suite aux UberFiles. Cette enquête menée par un consortium international de journalistes – dont des collaborateurs du Soir, de Knack et du Tijd – a révélé l’existence de contacts entre la multinationale Uber et le gouvernement bruxellois au moment de la préparation de la réforme de l’ordonnance taxis. En particulier, les contacts du secrétaire d’Etat Pascal Smet (One.Brussels-Vooruit), ancien ministre de la Mobilité, et d’un lobbyiste d’Uber ont été évoqués. Pascal Smet a déclaré à ce propos qu’il était droit dans ses bottes.

Les échanges porteront plus largement sur le lobbying intense qui a été pratiqué tout au long des discussions sur la réforme du plan taxis-limousines. La commission disposera de deux mois pour procéder aux auditions nécessaires et rédiger des recommandations.

Une organisation des travaux en trois étages

On se dirige vers une organisation des travaux en trois étapes. Seront d’abord entendus, à partir de début février, les experts en matière de lobbying et de déontologie, voire les journalistes à l’origine des Uber Files, à ceci près qu’en raison des aspects idéologiques, notamment en matière de protection des sources, qu’il leur serait « proposé » de venir témoigner. CQFD : Ceux-ci pourraient refuser de le faire, mais rien n’est encore décidé car il n’y a pas (encore) de consensus à ce sujet au stade actuel.

Ensuite, les membres de la commission entendront les représentants des secteurs concernés. Dans une dernière phase d’auditions, on entendra les représentants des administrations concernées, ainsi que les ministres.