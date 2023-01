Koen Locquet proposé à la présidence de la Creg par la ministre de l’Energie

La Creg va-t-elle retrouver la tête ? Depuis 2018, et le départ de Marie-Pierre Fauconnier (étiquetée PS), la Commission de régulation de l’électricité et du gaz n’avait plus de président de plein exercice. C’est Koen Locquet (Vooruit), actuel directeur administratif, qui occupait le siège ad interim. Et la ministre fédérale de l’Energie, Tinne Van der Straeten (Groen), voudrait le voir prendre le poste pour de bon, indiquent nos confrères de La Libre Belgique. La proposition sera déposée sur la table du comité ministériel restreint ce vendredi, nous a confirmé le cabinet de la ministre. Après une procédure de sélection menée par le Selor, Tinne Van der Straeten a donc porté son choix sur Koen Locquet, « le candidat qui avait la meilleure vision stratégique pour le Creg et la meilleure connaissance des dossiers comme le CRM ou la taxation des surprofits », indique-t-on au cabinet Van der Straeten.