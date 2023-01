Autour de Liege Airport, les plaintes augmentent mais les plaignants diminuent…

Il ne devait pas être abordé en gouvernement wallon ce jeudi, il l’a été longuement. Preuve que le sujet dépasse la simple compétence d’un ou deux ministres. Et il sera encore au menu du gouvernement la semaine prochaine. Pour une décision finale ? Collégiale ?

Tout doit être adopté avant la fin janvier. Le renouvellement du permis d’environnement et d’exploitation de l’aéroport de Liège est bien dans ses derniers moments et chacun dépose ses ultimes arguments. Il y a ceux qui défendent les emplois et un nécessaire développement de l’aéroport liégeois. Il y a ceux qui défendent les riverains et les incontestables nuisances liées à l’activité aéroportuaires, surtout de nuit. Il y a, enfin, ceux qui défendent globalement un autre mode de vie, plus durable, plus conscient des choix à faire pour la planète.