La mode masculine porte à nouveau la culotte

Mardi 17 janvier 2023, Yves Saint Laurent et son directeur artistique belge, Anthony Vaccarello, sont revenus pour la première fois depuis 2016 à la Fashion Week parisienne. Un retour qui fait vibrer les passionnés de mode et de Haute Couture mais qui incarne surtout le nouvel essor de la mode masculine.

Que ça soit à Paris ou ailleurs, les hommes remontent sur les podiums de satin et de soie. Gucci a fait un retour remarquable à Milan en présentant pour la première fois depuis 2021 une collection homme sur les catwalks. Depuis plusieurs années, la marque proposait uniquement des défilés mixtes mais cette année les stratégies changent que ça soit de leur côté ou de celui de la Chambre syndicale de la mode masculine. Le monde de la mode est complexe mais régit par une seule et même envie commune à tous les créateurs. Une envie d’être en avance plutôt qu’à jour au risque de vite être en retard et oublié. Pour ce faire il est essentiel d’être en phase avec son temps et les combats sociétaux qui définiront notre futur. Ce sont ces derniers qui seront à l’origine des tendances à venir. La redéfinition des genres qui est au centre de bon nombre de débats depuis quelques années est l’essence même de la renaissance de l’esthétique masculine.