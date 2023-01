Hosseinzadeh a eu les occasions, 1re clean sheet sous Mazzù II: les bulletins du SC Charleroi à Gand

7 Koffi: mis à part les tentatives assez lointaines de Salah et de Fofana en début de match, il a vécu une première heure tranquille. Suppléé ensuite coup sur coup sur sa ligne de but par Zorgane et Badji sur des frappes de Ngadeu et Hauge (66e) avant de sortir du pied la tentative de Cuypers (86e).

6 Bager: il a été l’une ou l’autre fois mis en difficulté en début de match par Salah ou Fofana, qu’il laisse tirer, mais s’en est sorti sans dommage. Une excellente intervention devant Salah juste après la reprise pour annihiler une dangereuse contre-attaque.

7 Marcq: il a de nouveau dirigé la défense avec beaucoup de métier et d’intelligence. Plusieurs fois à la bonne place pour empêcher des incursions gantoises. Son jeu de tête a également été précieux quand l’adversaire a fait monter la pression.