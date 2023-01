Le report de soins dû au covid reste un défi majeur pour les hôpitaux

L’Unité Audit Hôpitaux (une collaboration entre le SPF Santé publique, l’Inami et l’Agence fédérale des médicaments et produits de santé) a réalisé un rapport sur le retard accumulé à cause du covid dans les soins hospitaliers à partir des données disponibles, de mars 2020 à mai 2022. Il en ressort que ce sont surtout les première et deuxième vagues, en 2020, qui ont eu l’impact le plus massif sur les activités de soins dans les hôpitaux aigus et, dans une moindre mesure, dans les hôpitaux psychiatriques. La pression continue des patients covid sur l’occupation des lits dans les hôpitaux tout au long de l’année 21 et au début de 2022 n’a permis qu’un rattrapage limité.