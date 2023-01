«À propos», le podcast du Soir du 20 janvier: soutien à Olivier Vandecasteele, crise au Sporting d’Anderlecht...

Une opération spéciale a eu lieu ce vendredi matin. Plusieurs quotidiens francophones marquent leur soutien à Olivier Vandecasteele, toujours emprisonné en Iran. Une publication conjointe et exceptionnelle. Comment cette initiative est-elle née ? Pourquoi c’est important d’exprimer sa solidarité ? Louise Canu a posé ces questions à notre rédacteur en chef Christophe Berti.

En football, rien ne va plus au Sporting d’Anderlecht. Les Bruxellois ont été battus cette semaine par Zulte Waregem. Une défaite de plus dans une saison qui s’annonce comme historique… dans le mauvais sens du terme. Anderlecht est 13ème, plus proche de la relégation que d’une place européenne. Les supporters en veulent à la direction. Les joueurs paraissent perdus. Que s’est-il passé au sein du club le plus titré du royaume ? Pour le comprendre, on est allé voir Christophe Berti. Avant d’être rédacteur en chef, il a été journaliste sportif et il a suivi le club bruxellois.

Ce sont les braquages les plus sanglants de l’histoire de notre pays : les Tueries du Brabant. L’affaire remonte au début des années ‘80 et ne cesse depuis de passionner. Livres, films, documentaires et même un album. Il ne manquait qu’une chose : une série TV. C’est chose faite, ça s’appelle 1985, c’est une coproduction VRT-RTBF, La série nous plonge dans une ambiance eighties sublimée par plusieurs jeunes talents. Quelque part entre fiction et documentaire, revivez un des moments les plus marquants de notre pays. Les deux premiers épisodes sont diffusés ce dimanche sur la RTBF. On en parle avec Cédric Petit, journaliste média.