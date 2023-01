Enquête au Parlement européen, exclusion de Tarabella… le PS déforcé à l’approche de la campagne

Affaibli dans cette séquence politico-judiciaire éprouvante, le PS avance un peu à vue, alors que de grosses épreuves politiques, sur la fiscalité, les pensions, se dessinent au fédéral, et que la campagne est annoncée. Revue de détail.

Meilleurs vœux, malgré tout ? Au lendemain d’avoir exclu du parti Marc Tarabella – provisoirement, dans la foulée de la décision prise en groupe socialiste européen –, et toujours en plein scandale Panzérien, Paul Magnette s’est exprimé devant la presse jeudi soir à Bruxelles comme c’est de tradition dans les partis en début d’année nouvelle. Consacrant une partie de son discours aux « conquêtes » dans la législature (pension minimum, salaire minimum…) et au « combat » à venir (« il faut une grande réforme fiscale »), il n’a pas éludé pour autant le sujet du moment : « Ce n’est pas avec gaieté de cœur que nous sanctionnons quand il le faut, mais j’avais dit d’emblée que je serais intraitable dans le respect des règles éthiques. Nous socialistes devons être irréprochables. Nous évoluons dans une société qui ne tolère plus d’infractions à la morale publique. »