Eurosonic: des artistes belges en vitrine

Après deux éditions en ligne, l’Eurosonic revit « en vrai ». Ces mercredi, jeudi et vendredi, une vingtaine d’artistes et de groupe belges étaient à l’affiche de ce festival de showcases. Pour le plaisir… et leur promotion.

Organisation à but non lucratif, l’Eurosonic fonctionne depuis sa création en 1986 comme une plate-forme indépendante dédiée à la promotion et à la découverte des artistes européens émergents. A la manière, ici ou ailleurs dans le monde, du Printemps de Bourges, de South By Southwest, du Guess Who ?, du Mutek ou du Reeperbahn. Ici, le rendez-vous, pour les professionnels du secteur ainsi que le grand public, est fixé en janvier à Groningen, le temps d’un « festival vitrine » de quatre jours (le quatrième étant réservé aux artistes du cru) et de conférences thématiques spécifiques. Chaque année, ce sont alors près de 350 groupes et artistes qui se produisent un peu partout dans la ville étudiante du nord des Pays-Bas, devant 40.000 personnes dont 4.000 professionnels parmi lesquels 400 représentants de festivals internationaux.